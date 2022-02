Fondi, i dati mensili del drive-in Covid dell’ospedale

Primo report mensile per il drive-in dell’ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Fondi, inaugurato lo scorso 3 gennaio. “Nonostante la carenza di organico, il servizio si è svolto senza particolari disagi e attese da parte degli utenti che, tuttavia, a causa dell’elevatissimo numero di contagi, hanno espresso la possibilità di potenziare il servizio con un incremento dei tamponi mensili”, fanno sapere dal Comune.

Su un totale di 23 giornate lavorative sono stati 2294 i test rapidi effettuati, di cui 329 positivi. Fondamentale il supporto fornito dai Falchi di Pronto Intervento, presenti tutti i giorni nell’area dedicata per gestire la fila e fornire assistenza tanto agli operatori come ai cittadini. Gli uomini coordinati dal presidente Mario Marino, oltre alle attività logistiche, hanno infatti materialmente fornito e montato le tende e le strutture esterne, indispensabili per l’attivazione del drive-in.