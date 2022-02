Bici travolta da un suv a Fondi, 30enne elitrasportato a Roma

Venerdì un 30enne è stato ricoverato in gravi condizioni al Gemelli di Roma dopo un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio alla periferia di Fondi.

Intorno alle 18 l’uomo, un bracciante indiano, viaggiava in bicicletta lungo il primo tratto della provinciale per Sant’Anastasia, in direzione mare, quando è stato investito da un suv Dacia Duster che procedeva nello stesso senso.





Soccorso e per quanto possibile stabilizzato dai sanitari di un’ambulanza Ares e di un’automedica, il ciclista è stato successivamente trasferito presso l’elisuperficie di Madonna degli Angeli, resa operativa in fretta e furia dal personale della Croce rossa italiana, per volare infine alla volta del policlinico della Capitale a bordo dell’eliambulanza Pegaso. La prognosi per ora resta riservata.

L’esatta dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte della polizia locale. Gli agenti del comandante Giuseppe Acquaro si sono anche occupati del servizio di viabilità, supportati dagli colleghi del Commissariato.