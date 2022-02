Anche Luca Zingaretti e Luisa Ranieri scelgono Sabaudia per un pranzo al mare

Quando si mettono insieme una vista mozzafiato e una buona cucina resistere è davvero difficile. A godersi una suggestiva giornata invernale in riva al mare gli attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri che hanno scelto il ristorante Lo Scoglio per un pranzo in tranquillità all’insegna della tradizione culinaria legata al mare. Li vediamo in uno scatto con i gestori del ristorante spesso meta di personalità famose soprattutto per ciò che riguarda il cinema e lo sport.