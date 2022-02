Ruba felpe in un negozio del centro: beccato dalla Polizia

Il potenziamento dei servizi per il contrasto ai furti nelle attività commerciali ha consentito di trarre in arresto un altro soggetto, dopo quello arrestato per la rapina impropria ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino.

L’uomo, sorpreso dal responsabile del negozio mentre stava rimuovendo le placche antitaccheggio di alcuni capi di abbigliamento, ingaggiava con questi una breve colluttazione dopodiché, per guadagnare l’uscita, scaraventava in terra una commessa.





L’evento è stato immediatamente segnalato al 112 che, tramite la Sala Operativa, ha informato le Volanti presenti sul territorio.

Il dispositivo di controllo, reso maggiormente efficiente grazie all’incremento delle pattuglie, ha consentito di rintracciare quasi immediatamente l’autore dei fatti, bloccato poco dopo e trovato in possesso di alcune felpe frutto della rapina, per un importo di alcune centinaia di Euro, nonché di un paio di tronchesi verosimilmente utilizzate per togliere le placche antitaccheggio.

L’arrestato è stato associato presso le camere di sicurezza e condotto nella mattinata odierna innanzi al Tribunale di Latina, dove l’arresto veniva convalidato e l’uomo sottoposto all’obbligo della presentazione alla P.G. fino al successivo giudizio.