HC Fondi, ecco il colpo di mercato: arriva Tobias Wolf

Piazza il colpo di mercato nella sessione invernale l’HC Banca Popolare di Fondi, che tessera il 31enne argentino (con passaporto tedesco) Tobias Wolf.

Il nuovo rossoblù è un giocatore duttile che può giocare in tutti i ruoli centrali, con ottime capacità offensive e realizzative, ma anche con una buona predisposizione a mandar al tiro i propri compagni. Wolf nasce come ala sinistra ma da anni sta giocando centrale-terzino duttile anche in fase difensiva, dove può giocare in tutti i ruoli centrali di una difesa chiusa o aperta.





Dall’inizio della propria carriera, il neo-fondano è stato presente in tutte le nazionali giovanili e nel 2018 è stato convocato anche nella nazionale maggiore argentina. Nello stesso anno è stato capocannoniere della Liga de Honor con il Polvorines, sia nel torneo di apertura che in quello di clausura. Nel 2021 ha chiuso al terzo posto il torneo di clausura della Liga de Honor sempre con il Polvorines, risultando tra i migliori giocatori della squadra. Arriva, quindi, a Fondi con la giusta esperienza e maturità per dare un contributo importante ai compagni, andando ad aggiungersi alla batteria di centrali-terzini a disposizione di mister Giacinto De Santis.

“Come prima cosa voglio dire grazie all’Handball Club Fondi per avermi aperto le porte: sono molto entusiasta di questa opportunità e non vedo l’ora di entrare presto a far parte del gruppo – queste le prime dichiarazioni di Wolf, che arriverà a Fondi nelle prossime settimane –. Per fortuna ho l’opportunità di essere in contatto con il mister e con il preparatore atletico, con i quali ho avuto modo di parlare delle esigenze e delle aspettative della squadra: entrambi sono stati molto predisposti nei miei confronti e mi hanno accolto molto calorosamente e abbiamo già iniziato con alcune attività in anticipo per entrare a far parte del team più rapidamente. Sono davvero molto felice e spero di poter contribuire sotto ogni aspetto di cui la squadra ha bisogno, sia dentro che fuori dal campo. Voglio, infine, ringraziare in modo particolare Facundo Garcia che si è messo a disposizione e mi ha aiutato sin da quando sono iniziati i contatti con il club e ancora oggi è pronto ad accogliermi in città e in squadra. A lui, alla squadra e ai tifosi non mi resta che dire: vamos, Fondi!”.

Questo il commento del tecnico fondano: “Ringrazio la società e tutti i dirigenti per gli sforzi profusi, poiché non è facile prendere a gennaio un ragazzo dalle potenzialità di Tobias. Con lui andiamo a completare il roster, un giocatore duttile che può ricoprire più ruoli sia in fase offensiva che difensiva ed è quello che ci serviva in questo momento e per il proseguo della stagione, per avere ampie rotazioni sempre con maggior qualità. La squadra è pronta per un altro step di crescita e questo innesto dimostra la volontà della società in questo senso. Tobias è un ragazzo intelligente, il gruppo è un gruppo sano e disponibile al sacrificio, penso non ci siano problemi di inserimento, conosce già alcuni dei suoi nuovi compagni, e avrà tempo e modo di mettere il proprio valore a disposizione della squadra”.