Estorsione ai dipendenti, condannato un imprenditore

Cinque anni e dieci mesi di reclusione.

Questa la condanna inflitta dal Tribunale di Latina all’imprenditore Gianfranco Riccardi, di Fondi, accusato di estorsione nei confronti di alcuni dipendenti per far accettare loro delle condizioni di lavoro pesantissime e di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato nei confronti di un dipendente che, secondo la Guardia di finanza che ha portato avanti le indagini, avrebbe dovuto mentire a danno dei colleghi.





I difensori dell’imputato, gli avvocati Giulio Mastrobattista e Paolo Colosimo, una volta lette le motivazioni della sentenza valuteranno un ricorso in appello.