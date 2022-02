Il bollettino dell’Asl di Latina sul Covid-19 evidenzia un nuovo aumento del numero di casi rispetto alla giornata di ieri.

Per la precisione sono 1.231 i nuovi positivi. Tanti i casi a Latina (306), ma anche ad Aprilia (192), Terracina (95), Sezze (69) e Fondi (62), poi via via tutti gli altri.





Due i decessi: a Latina e Sabaudia. 153 le guarigioni, 6 i ricoveri ospedalieri. 2300 le dosi di vaccino somministrate.

DETTAGLIO DEL BOLLETTINO ODIERNO