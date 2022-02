Il prossimo 10 febbraio 2022, in occasione della Giorno del Ricordo dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, il Comune di Aprilia organizza una cerimonia per l’intitolazione dell’area verde in via Bulgaria, nella zona di espansione Toscanini, ai “Martiri delle Foibe”.

La cerimonia, organizzata nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, si terrà a partire dalle ore 10:00.