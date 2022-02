In auto con un machete, viene fermato dai carabinieri: scattano denuncia e sequestro

Proseguono con incisività i servizi di perlustrazione posti in essere dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina finalizzati alla prevenzione dei reati anche sul territorio della Compagnia di Terracina.

Lo scorso 27 gennaio, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, impiegata in servizio perlustrativo, procedeva al controllo di un’autovettura in transito, una Mercedes GLK, il cui conducente, durante il controllo dei documenti di circolazione, insospettiva i militari operanti mostrando un atteggiamento non imputabile ad un normale controllo di polizia.





In considerazione anche dell’orario notturno, il personale dell’Arma procedeva sia alla perquisizione personale sia a quella del veicolo rinvenendo all’interno della vettura un machete in acciaio di 60 cm., che veniva sottoposto a sequestro, mentre il conducente del veicolo, già noto alle forze di polizia, veniva deferito in stato di libertà ai sensi dell’art. 4 della legge 110/75.