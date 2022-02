Gaeta, piazzale ex stazione: riattivata la viabilità

“Si apprende con soddisfazione dell’avvenuta riapertura della strada che collega via del Piano a via Mazzini“, rende noto il presidente del consiglio comunale di Gaeta, Pina Rosato. Aggiungendo: “Questo è il risultato di una proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale, il Comando della polizia locale ed altri enti affinché si sbloccasse una situazione che arrecava non pochi disagi ai cittadini e alle attività commerciali“.

“Su impulso dell’amministrazione, in concertazione con la parte tecnica e gli uffici comunali al termine di diverse riunioni, è stata inviata nelle immediate ore successive la chiusura della strada, una nota alla società che gestisce il parcheggio dell’ex stazione, chiedendo ed ottenendo la riattivazione della viabilità ad uso pubblico”, continua Rosato attraverso un comunicato stampa. “Facendo seguito aduna risposta del 27 gennaio 2022 nella quale si è appreso che il gip di Cassino con provvedimento ha autorizzato la viabilità per e nel piazzale dell’ex stazione di Gaeta, l’amministrazione comunale, quindi, ad horas ha avanzato una formale diffida nei confronti della Gaeta Parking affinché si provvedesse immediatamente a rimuovere gli ostacoli che illegittimamente impediscono la predetta viabilità con gravissimo disagio alla collettività”.





“È stato fondamentale l’intervento del giudice delle indagini preliminari e del pubblico ministero che hanno autorizzato la riapertura della strada dopo la richiesta della Società che gestisce il parcheggio pungolata dall’amministrazione comunale di Gaeta”, continua il presidente dell’assise cittadina. Per poi passare all’attacco: “Mentre noi ci siamo prontamente attivati ed abbiamo risolto il problema, qualcuno è salito sul palchetto pronto a speculare sulla vicenda, sfornando iperboli farcite di populismo, retorica e fuffa tipica da campagna elettorale. È la conferma che quando non ci sono i contenuti, ci si attacca disperatamente a tutto”.

A rincarare la dose, ci pensa l’assessore alla Viabilità, Raffaele Matarazzo: “È sapiente chi sa di non sapere, non chi s’illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ho pensato a questa massima di Socrate nel leggere in questi giorni i comunicati e le farneticanti dichiarazioni nelle quali venivamo accusati di incapacità o di inerzia amministrativa. I fatti, però, ancora una volta, non solo smentiscono le illazioni ma rispediscono ai mittenti le accuse di essere stati inerti dinanzi ad una situazione che abbiamo affrontato da subito con fermezza e determinazione. La viabilità è stata ripristinata nel modo che avevamo previsto: questo è il dato di fatto incontrovertibile! Non siamo stati lì a fare proclami, non ci piace. E soprattutto non ci piace assumere l’atteggiamento spocchioso tipico di una certa politica che ha francamente stancato. Le azioni premiano sempre mentre le chiacchiere se le porta via il vento. Duemila anni fa Seneca affermava che tutti sanno fare il timoniere col mare calmo. Noi, anche stavolta, abbiamo confermato di saper affrontare anche il mare più tempestoso senza perdere la rotta e l’obiettivo prefissato”.