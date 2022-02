Covid, “Vax Tour” per la comunità Sikh: prima tappa a San Felice Circeo

Il forte radicamento nel territorio dell’Agro Pontino della comunità Sikh ha richiesto da parte dell’Asl di Latina un’attenzione specifica nella prevenzione al contagio da Covid-19. Per tale motivo, annuncia l’Azienda sanitaria, si darà il via ad un “Vax Tour” che toccherà diversi comuni della provincia.

La prima tappa è prevista per il 3 e 5 febbraio nel Comune di San Felice Circeo, presso la tensostruttura di Borgo Montenero, in via Giacomo Matteotti snc. A partire dalle 9, saranno disponibili 350 dosi booster Moderna e 100 prime dosi Johnson & Johnson. Non è necessario prenotarsi né essere muniti di tessera sanitaria, ma si richiede un documento di identificazione.





“Continua, con tale iniziativa, l’impegno dell’Azienda verso le fasce di popolazione più vulnerabili favorendo una migliore accessibilità alle cure”, evidenziano i vertici Asl.