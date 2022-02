Piazzale della ferrovia, dopo la protesta le proposte politiche

Il partito comunista di Gaeta prosegue la propria battaglia sul piazzale delle ferrovie. Nel dettaglio, dall’assemblea di lunedì pomeriggio sono emerse due proposte su come continuare la battaglia per la riacquisizione del Piazzale Ferrovie.

“Nell’immediato un esposto al Prefetto di Latina per accelerare l’iter burocratico sulla riapertura della viabilità che sta causando notevoli disagi sia alla popolazione residente che ai camion costretti a manovre ai limiti della legalità per assicurare la consegna di pacchi delle zone interessate o il rifornimento del noto centro commerciale. Considerato che l’Amministrazione Comunale si è limitata alla semplice e probabilmente inutile diffida nei confronti della Gaeta Parking, che ha in gestione il parcheggio sequestrato, invece di emanare un’ordinanza contingibile ed urgente, ci siamo attivati già nella giornata di ieri Martedì 1 Febbraio inviando un esposto al Prefetto di Latina tramite PEC, che ai sensi dell’art. 54 comma 11 del D. Lgs. n. 267/2000, può emettere in casi estremi come questo, un ordinanza egli stesso al posto del Sindaco, che essendo indagato a suo dire per “quello che non sapeva” poveretto, non è la figura più adatta a portare avanti la controversia con la società privata.





Nei prossimi giorni invece, visto il tentativo palesemente andato a vuoto dei due consiglieri di minoranza di richiedere un Consiglio Comunale ad hoc, ci attiveremo per presentare una proposta di delibera popolare, tramite raccolta firme autografe come previsto dall’articolo 12 del nostro Statuto Comunale. In modo da costringere i Consiglieri tutti ad esprimersi sulla volontà di acquisizione a patrimonio pubblico dell’area svenduta dal Consind alla Cavour Immobiliare Srl.

Invitiamo intanto a partecipare alla prossima assemblea di DIFENDI GAETA che si terrà presso la sezione “Mariano Mandolesi” del Partito Comunista in Via Indipendenza 26 Lunedì 7 Febbraio in cui si discuterà della decrescita demografica della città e delle piccole attività in crisi.”