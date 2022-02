Il sindaco di Cisterna fa visita ad un cittadino centenario

Nei giorni scorsi il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha fatto visita al neo centenario Louis Frederic Promis, nella sua abitazione dove vive insieme alla splendida moglie Giuseppina. Louis è nato in Tunisia e ha frequentato il Collegio “Alaoui”. Poi ha lavorato come segretario al Consolato Francese di Grombalia. All’età di 20 anni, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale è stato destinato alle “Truppe di fanteria d’Africa” dove si è scontrato con le truppe nemiche tedesche. Il suo Battaglione fu il primo ad attraversare il Ponte del Reno costruito dagli Americani per arrivare, infine, a Stuttgart in Germania e combattere i nazisti. Congedato con il grado di sergente, ha ottenuto 3 citazioni di merito, una decorazione Americana e la “Medaglia Militare”.

«Sin da subito ho percepito empatia con Louis, centenario pieno di brio, che ha dimostrato il piacere del nostro incontro e dello stare insieme – ha commentato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. Il signor Louis e sua moglie Giuseppina mi hanno ricevuto nella loro casa accogliente insieme ai familiari, e tutto ciò ha contribuito a rendere l’incontro ricco di senso».