Arredare uno spazio è qualcosa di intimo, personale, rappresentativo della stessa identità della persona. Un concetto che vale ancora di più nel caso del giardino, un luogo che è l’essenza stessa dell’animo umano, dove dedicarsi al giardinaggio e trascorrere momenti all’aria aperta, a stretto contatto con la natura.

Ce ne siamo accorti ancora di più da quando è cominciata la pandemia e in maniera particolare durante il periodo del lockdown, durante il quale chi aveva uno spazio verde si è sentito particolarmente fortunato. In questo articolo vi proponiamo delle idee per arredare il giardino con stile e originalità.





Scegliere i giusti elementi di arredo

Gli elementi di arredo sono quelli che, quando ben dosati, riescono a rendere il giardino accogliente e confortevole, sia quando si hanno ospiti come amici e parenti, sia nella quotidianità.

Un oggetto la cui scelta risulta particolarmente importante sono le sedie da giardino, le quali si possono trovare di diversi stili. In tal senso è preferibile che quanto predisposto per gli arredi all’interno risulti presente, a livello stilistico, anche all’esterno, ancora di più nel caso delle sedie (ma anche del tavolo e delle eventuali poltrone da esterno). Se, tuttavia, siete indecisi e volete andare sul sicuro potete sempre optare per un design minimal, capace di fare sempre la sua figura.

Tenda, gazebo o ombrellone?

La scelta è importante quanto diversa a seconda dei gusti della persona. Non c’è infatti una regola ben precisa, ma solo un gusto e un mood da integrare, come nel caso dei complementi di arredo, all’interno dello stile predisposto per arredare il giardino.

L’ombrellone è una soluzione semplice da installare come da rimuovere, motivo per cui risulta estremamente pratico. Cosa che ha in comune con le tende, ancora di più con quelle a vela, un sistema di derivazione nautica estremamente versatile ed efficiente. Le vele possono essere montate anche sul gazebo, una soluzione ad alto impatto estetico nonché fissa.

Importante considerare le dimensioni del giardino, in modo da non rendere l’elemento d’ombra eccessivamente ingombrante.

Illuminare? Sì, con stile

Un giardino è imprescindibile che abbia, proprio come gli ambienti interni, la giusta illuminazione. L’ideale sarebbe disporre delle luci in grado di essere delicate, così da garantire un’aria rilassata e persino romantica. In tal senso, si possono organizzare anche degli angoli con delle candele, da accendere al momento per le occasioni più conviviali e persino in quelle prettamente a due. D’estate sono perfette quelle profumate alla lavanda e alla citronella, naturali antizanzare e allo stesso tempo perfette per valorizzare i profumi del giardino.

Per quanto riguarda l’illuminazione, infine, non sottovalutate l’idea delle luci a LED, perfette per l’esterno nelle nuove formule in grado di garantire la massima sicurezza e disponibili persino colorate.

Una cucina per l’esterno

Non è indispensabile un ampio giardino per realizzare una cucina esterna, oggi. Questo perché esistono soluzioni di tutti i tipi e di tutte le dimensioni, comprese quelle che vedono un piccolo barbecue. Se poi, invece, lo spazio non vi manca, perché non costruire in giardino una cucina in muratura, bella e pratica da vivere nella quotidianità? Una soluzione di arredamento particolarmente bella, oltre che funzionale.