Si informa l’utenza che, per consentire la manutenzione della condotta idrica distributrice di via Vetrine, nel Comune di Fondi, avrà luogo un’Interruzione idrica dalle ore 09:00 alle ore 12:00 del 03/02/2022.

Le zone interessate sono: Via Vetrine, Via Querce e traverse collegate, Via Ripa e traverse collegate, Via Purpurale, Via Valle Rocco, Via Tarantone.





Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.