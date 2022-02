Casteforte, l’iniziativa: in Comune una foto di tutti i sindaci

La Giunta di Castelforte con apposita delibera del 31 gennaio ha espresso la volontà e l’esigenza di tramandare nel tempo la memoria dei Sindaci che, dal dopoguerra ad oggi, “hanno contribuito in maniera significativa alla crescita sociale, culturale e civile della Città, promuovendone lo sviluppo e curandone gli interessi”.

Con questa pregevole iniziativa la Giunta Pompeo ha disposto di collocare nell’atrio antistante la sala consiliare del Palazzo Comunale la fotografia di tutti i Sindaci dal dopoguerra ad oggi.





“Si tratta di una iniziativa – dice il Sindaco Angelo Felice Pompeo– che vuole non solo rinverdire la memoria della storia della nostra Comunità ma vuole anche porre in rilievo gli uomini che, nel tempo, hanno ricevuto in affidamento la custodia degli interessi della Città e che si sono impegnati per il bene comune”.

Ecco l’elenco completo:

RUGGIERO Duilio 1948 – 1950

GIORDANO Bruno 1950 – 1951 (Commissario Prefettizio)

DI MAMBRO Alfiero 1951 – 1964

COLETTA Aldo 1964 – 1975

TESTA Giuseppe 1975 – 1978

COLLETTA Gaetano 1978 – 1979 (Commissario Prefettizio)

COLETTA Aldo 1979 – 1980

ROMANO Luigi 1980 – 1985

CIORRA Paolo 1985 – 1986 (Sindaco f.f.)

COVIELLO Filippo 1986 – 1987

FUSCO Pasquale 1987 – 1989

IANNIELLO Giuseppe 1989 – 1991

IANNIELLO Antonio 1991 – 1994

POLICHETTI Andrea 1994 – 1994 (Commissario Prefettizio)

FUSCO Pasquale 1994 – 1998

FUSCO Pasquale 1998 – 2002

FORTE Gianpiero 2002 – 2007

FORTE Gianpiero 2007 – 2012

GAETANO Patrizia 2012 – 2015

TORTELLI Ilaria 2015 – 2016 (Commissario Prefettizio)

CARDILLO Giancarlo 2016 – 2021

POMPEO Angelo Felice 2021

Non appena tutto sarà predisposto sarà organizzata anche una specifica manifestazione alla quale saranno invitati tutti sindaci viventi e per gli altri i famigliari.