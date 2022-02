Bollettino-covid odierno della ASL Latina: 1.492 contagi e 2 decessi

Covid-19 in provincia di Latina, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.492, come reso noto dalla ASL di Latina con il bollettino di oggi, martedì 1 febbraio.

La città maggiormente colpita è Latina, con 383 casi, seguita da Aprilia (254), Terracina (157), Formia (93), Sezze (76), Cisterna (71), Minturno (52), Priverno (51), Sabaudia (50).





Da segnalare anche due decessi, avvenuti a Latina ed Aprilia.

Sono 402 i guariti nelle ultime 24 ore, e 5 persone sono state ricoverate in ospedale.

Complessivamente sono state somministrate 5.209 dosi di vaccino (Adulti: 258 in prima dose, 830 per la seconda e 3.842 la terza. Pediatriche: 142 in prima dose e 137 la seconda).