Bambina di 11 mesi ricoverata per Covid, il caso in provincia di Latina

Emergenza Covid per i bambini. Continuano a registrarsi diversi casi gravi in tutta Italia che colpiscono soprattutto le vie respiratorie dei più piccoli ancora non vaccinabili.

L’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, infatti, in queste ore sta facendo fronte a un gran numero di ricoveri, mentre viene segnalato un ricovero nei giorni scorsi di una bambina di 11 mesi presso il Dono Svizzero di Formia.





La bambina nelle scorse ore è stata trasferita presso il nosocomio Goretti di Latina, nell’apposito reparto pediatrico.