Positivo al Covid, ma a spasso in città: denunciato

Durante la settimana i Carabinieri della Compagnia di Latina hanno intensificato i controlli sul territorio mettendo in campo 143 pattuglie.

Sono stati controllati 430 soggetti e 65 esercizi commerciali.





Hanno attivato, inoltre, le verifiche per il rispetto della normativa anti-covid e in tale contesto la Sezione Radiomobile ha deferito in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria, un 46 enne di Sezze che, nonostante fosse stato messo in isolamento domiciliare dalla competente Autorità Sanitaria Provinciale a seguito di riscontrata positività a coronavirus Sars-cov-2, si allontanava dalla sua abitazione senza averne alcun titolo e senza autorizzazione.

L’uomo dovrà rispondere di inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva.

La presenza dei Carabinieri sulle principali arterie stradali e nel centro della città di Latina concorre ad aumentare la sicurezza percepita da parte della popolazione, incrementando l’attività di prevenzione e di contrasto alle condotte illecite.