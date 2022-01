Pallamano, sconfitta a Conversano per la Fidaleo Fondi

Ancora una sconfitta per la giovanissima squadra dell’HC Fidaleo Fondi che, nella prima di ritorno del campionato nazionale di Serie A2 femminile, esce sconfitta dal Pala San Giacomo di Conversano con il punteggio di 35-27.

Le padrone di casa, trascinate da Lapresentazione, partivano subito forte e si portavano subito sul +3 (4-1 al 7° e 5-2 al 9°). Le giovanissime ragazze di Plavljanic, però, con dedizione e decisione si rifacevano subito sotto con due belle marcature di Giardino (5-4). A metà primo tempo le conversanesi, approfittando anche di un momento di stanchezza e appannamento delle rossoblù – che sono arrivate a Conversano in formazione rimaneggiata, nonostante il recupero di Saraca -, allungavano prima sul +4 e poi sul +6 di fine primo tempo (18-12).





Negli spogliatoi il tecnico fondano cercava di incitare il più possibile le sue ragazze, visto che c’erano ancora i margini per un recupero. Rimonta che, però, non avveniva sul 40×20: una volta tornate in campo, infatti, le padrone di casa piazzavano subito il break decisivo portandosi sul +10 (23-13). L’HC Fidaleo Fondi, con uno scatto d’orgoglio, provava a recuperare terreno, ma era ormai troppo tardi e la gara si chiudeva sul 35-27 per il Conversano.

“È decisamente una fase della stagione molto difficile per la nostra squadra, non lo nego – questo il primo commento a caldo di mister Sally Plavljanic –. Veniamo fuori da un periodo in cui abbiamo potuto fare pochi allenamenti e, purtroppo, non possiamo mai essere al completo. Le ragazze sono giovanissime e, in alcuni momenti, fanno fatica ad uscire dai momenti difficili. A loro ho chiesto e continuerò a chiedere più sacrificio e più dedizione di già quanto fanno e per questo le ringrazio giornalmente. Sono certa che, tutte insieme, sapremo venir fuori da questo momento e presto racconteremo anche delle soddisfazioni che ci toglieremo e regaleremo a società e pubblico fondano”.

Conversano – HC Fidaleo Fondi 35-27 (P.T. 18-12)

Conversano: De Marinis, Di Mise 1, Di Leo 1, Candela 5, S. Di Maggio, Nardomarino 9, Martino, Lapresentazione 3, Fanelli, Mastroscianni 2, Gyuli, De Filippis, L’Abbate 2, Guglielmi 8, Simone 3, R. Di Maggio 1. All. Realmonte.

HC Fidaleo Fondi: Manzo 6, Lombardi 1, Guglielmo, Saraca 7, Amicucci 3, D’Ambrosio 6, Peppe, Cavalli, De Simone, Giardino 4. All. Plavljanic.

Arbitri: Formisano-Sarno.