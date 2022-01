Omicidio a New York, le parole del sindaco di Castelforte

omicidio a New York del giovane Anthony D’Onofrio, figlio di Giuseppe originario di Castelforte. Ieri si è diffusa anche nel sud pontino la notizia dell’, figlio di Giuseppe originario di Castelforte.

Profondo sconcerto e dolore anche nel piccolo centro laziale, dove il sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo, ha deciso di partecipare al dolore della famiglia con un post sui profili social del Comune di Castelforte.

LE PAROLE DEL SINDACO

“Castelforte sta vivendo, con profondo dolore e partecipazione emotiva, la prematura scomparsa a New York di Anthony D’Onofrio di appena 22 anni. Il giovane, figlio di Giuseppe, era stato a Castelforte qualche anno fa dove vive uno zio e molti altri dei suoi parenti e amici. Una giovane vita è stata troncata improvvisamene. A noi resta il dolore e l’impegno di vivere affinché certe tragedie non si ripetano mai più. Nessuna vita può finire in questo modo. Alla famiglia giunga il pensiero e la vicinanza dell’intera Amministrazione Comunale e di tutti i concittadini.”