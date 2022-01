Latina, riapertura teatro D’Annunzio: il quadro dell’assessore

“Questa mattina ho effettuato il consueto sopralluogo del lunedì presso il teatro D’Annunzio, nel corso del quale ho potuto constatare il regolare avanzamento dei lavori. La consegna degli stessi, come da contratto, è prevista per il 28 marzo prossimo. Quindi spetterà al direttore dei lavori comunicare formalmente il fine lavori e, una volta adempiuto questo passaggio, si procederà alla fase di collaudo”. A parlare, è l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Caschera.

“La città di Latina ha dovuto fare a meno del proprio teatro per troppo tempo e questo è sicuramente un cruccio anche per me che sono assessore da pochi mesi”, continua Caschera. “Ci tengo comunque a sottolineare che la data del 28 marzo è tutt’altro che una indicazione avventata o l’ennesimo annuncio come potrebbe obiettare qualcuno. Rappresenta la piena volontà da parte dell’amministrazione comunale di restituire il D’Annunzio alla cittadinanza in piena trasparenza. Alla fine del mese di febbraio sarà mia cura comunicare un ulteriore aggiornamento sullo stato dei lavori e dunque sul rispetto della tempistica illustrata oggi”.