Formia, l’iniziativa “Mare d’Inverno” e i 25 sacchi di rifiuti raccolti

Sabato 29 gennaio 2022,nell’ambito della manifestazione nazionale “Il mare d’inverno”, i volontari dell’associazione ambientalista Fare Verde hanno pulito dai rifiuti un tratto di litorale, dalla spiaggia della Salute, baia della ghiaia, sotto la rotonda dei Carabinieri fino all’altezza del Miramare.

I volontari hanno raccolto i rifiuti in circa 30 di sacchoni: 25 di plastica, 5 con rifiuti misti, diversi tipi tubazioni in pvc e corrugati utilizzati per il drenaggio delle acque meteoriche, 3 materassini, un ombrellone, due sedie sdraio, un ombrello, 2 pneumatici, 2 siringhe, 1 nassa, 4 boe dell’itticoltura, un paracolpi di gomma di un’imbarcazione di circa 7 metri.





LE FOTO

1 di 4

Da segnalare che sul tratto di spiaggia interessato alla pulizia insiste da troppo tempo un divieto di balneazione, segnalato dal cartellonistica del Comune di Formia che evidenzia la “scarsa” qualità delle acque. Si sollecitano quindi risposte e soluzioni dalle autorità preposte a questi compiti. Si chiede inoltre la sistemazione del percorso reso pericoloso da staffe di metallo che sporgono dal muro dove si è obbligati a passare perché parte del tragitto è sprofondato.

Grazie quindi agli studenti e agli insegnanti dell’Istituto Pollione di Formia, grazie a tutti i volontari e a quelli delle associazioni del Arti e Mestieri ,Comitato Civico Mamurra, Eclipse, Impronta Aurunca, Terra Prena e i ragazzi del Servizio Civile; alla Formia Rifiuti Zero che ci ha fornito guanti, buste e ha provveduto alla raccolta successiva dei rifiuti.

Non è stato facile pulire la spiaggia perché purtroppo la plastica era incastrata fra la vegetazione e nella sabbia. Il polistirolo si disgregava appena lo si toccava in pezzi ancora più piccoli.

L’entusiasmo dei ragazzi è stato bellissimo, meravigliati nel constatare quanti rifiuti vengono dispersi nell’ambiente, volontariamente o meno, e impegnati nel raccoglierli e selezionarli per quanto possibile. Con gli studenti c’è stato anche un momento di educazione ambientale e di confronto che proseguirà sabato 4 febbraio fra le mura della scuola, in quanto Fare Verde ha intrapreso un percorso di educazione ambientale con due classi dell’Istituto Pollione.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica, della regione Lazio e localmente il Patrocinio del Comune di Formia. L’attività è inoltre inserita fra quelle del Contratto di Costa Riviera di Ulisse Foce del Garigliano.

Ricordiamo che il Mare d’Inverno è un’iniziativa promossa da Fare Verde Onlus sin dal 1991per la sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti e che tutti i giorni i cittadini hanno il diritto e dovere di tenere pulito l’ambiente. Rispettiamo l’ambiente e rispetteremo noi stessi. Il miglior rifiuto….è quello che non viene prodotto!