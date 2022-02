Covid nel Lazio: gli ultimi dati regionali

“Oggi nel Lazio su 17.707 tamponi molecolari e 40.429 tamponi antigenici, per un totale di 58.136 tamponi, si registrano 6.615 nuovi casi positivi (-4.918), sono 29 i decessi, compresi recuperi di mancate notifiche (+22), 2.145 i ricoverati (-1), 206 le terapie intensive (+2) e +11.631 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’11,3%”. Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine del consueto vertice della task force regionale anti-Covid con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per quanto riguarda i numeri della provincia di Latina, secondo i dati comunicati dalla Regione nelle ultime 24 ore si sono contati 529 nuovi casi e 2 decessi.

“Lavori in corso con l’Associazione chirurghi ospedalieri per il recupero degli interventi chirurgici“, ha poi annunciato D’Amato. “Nel 2021 sono stati complessivamente 210mila gli interventi chirurgici: +9mila rispetto al 2020 e -20mila rispetto al 2019. L’obiettivo nel 2022 è quello di tornare ai livelli della pre-pandemia”.





D’Amato ha inoltre fatto sapere di aver chiesto ai direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere di fare un piano straordinario di attività di screening oncologici (mammella, colon retto e cervice uterina): “Nel 2021 sono stati +80mila rispetto al 2020, ma ancora indietro rispetto al 2019. Gli screening sono sicuri e gratuiti. L’invito è quello di non rimandare per paura del Covid”.

Continua l’assessore regionale: “Superati 12,7 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,4 milioni di dosi booster effettuate. Superato il 72% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 125mila i bambini con prima dose. Ieri sono state effettuate oltre 38mila somministrazioni di vaccino, il 13% in più del target della struttura commissariale”.

* Scuole: si è svolto oggi un incontro con l’Ufficio scolastico regionale e l’Associazione nazionale presidi per migliorare la collaborazione tra le scuole e le Asl in attesa del nuovo decreto nazionale che, auspichiamo, possa notevolmente semplificare le procedure.

* Donne in gravidanza: si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento. Tutte le info su Salutelazio.it

* Scuole: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. Mediamente è a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri.

* Vaccini pediatrici: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: sono 1.627 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.126 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.112 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 331 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 615 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 687 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.117 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 267 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 529 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 45 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 276 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.