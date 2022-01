Aprilia, Patto Educativo di Comunità: il Comune firma la manifestazione di interesse

È stata firmata lunedì mattina dal sindaco Antonio Terra la manifestazione di interesse con la quale il Comune di Aprilia entra formalmente nel percorso che porterà in primavera alla firma del Patto Educativo di Comunità cittadino.

Il Patto è frutto del percorso avviato da anni in Città da Save the Children e PsyPlus e risponde ad una volontà espressa a più riprese dalle scuole del territorio. Nella mattinata di oggi, prima della firma dell’atto di adesione da parte del primo cittadino, si è tenuto il secondo tavolo tecnico della rete di realtà che hanno già aderito al percorso: in sala consiliare erano presenti i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Matteotti e Toscanini (che già da anni collaborano al progetto Fuoriclasse) e dell’Istituto Comprensivo Orzini, che ha aderito lo scorso anno. Collegati in videoconferenza, invece, numerose realtà associative, che hanno condiviso analisi sulla realtà cittadina e proposte per poter far fronte ai bisogni dei ragazzi e delle ragazze del territorio.





I Patti Educativi di Comunità sono una modalità di costruzione della comunità locale che si assume la responsabilità di essere “educante” e per questo capace di sostenere i percorsi di crescita e educazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi come proprio obiettivo. “Individuando come priorità la cura e la presa in carico delle situazioni di maggior fragilità, si propone di rimuovere le disuguaglianze, prevenire e contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica”, spiegano dall’amministrazione.

“All’interno del patto sono favoriti il protagonismo e la partecipazione attiva di alunni e alunne e delle famiglie, nonché le relazioni e la qualità degli spazi pubblici all’interno della comunità educante. In tal senso, i consigli fuoriclasse – spazi di dialogo permanente tra docenti e studenti, istituiti nelle scuole per promuovere il benessere scolastico – partecipano attivamente al patto portando proposte e agendo in prima persona”.

“Siamo molto soddisfatti dell’incontro di oggi – commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione Gianluca Fanucci – cresce il numero di realtà coinvolte e di scuole e questo è certamente un elemento più che positivo. Ci auguriamo che nei prossimi mesi questa partecipazione possa aumentare ancora. Da parte dell’amministrazione comunale vi è il massimo impegno e la massima disponibilità, sia nell’ascolto delle esigenze che emergono ed emergeranno da questo confronto, sia nel lavoro che ne potrà scaturire”.

Il percorso prevede ora ulteriori tavoli tecnici, che si terranno ogni mese fino a giugno, quando è prevista la stipula del patto da parte delle realtà e degli enti aderenti, ma anche un evento pubblico finale, organizzato dalle scuole e aperto a tutta la cittadinanza.