VIDEO – Rocciatori bloccati sulla Montagna spaccata, salvati in elicottero

Nella tarda mattinata di sabato, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel Comune di Gaeta: al numero unico di emergenza 112 erano giunte segnalazioni riguardanti due rocciatori in difficoltà.

Una volta portatasi sul posto, in località Monte Orlando presso la “Montagna spaccata”, la squadra territoriale Vvf del Distaccamento di Gaeta ha effettivamente constatato la presenza di due uomini in difficoltà su una parete a picco sul mare. Al momento dell’intervento entrambi, provenienti dalla provincia di Frosinone, erano fermi su un terrazzamento di roccia a circa 80 metri dal punto più vicino al personale operante.





Erano fortunatamente in buone condizioni fisiche e non lamentavano problemi sanitari. Vista la peculiarità della zona, si è reso necessario il recupero mediante l’elicottero Drago Vf 140, proveniente dal reparto volo Vvf di Ciampino.

Poco dopo il velivolo ha provveduto, con gli elisoccorritori Vvf, a verricellare uno per volta i ciociari per poi calarli in una zona sicura vicino al personale a terra.

VIDEO – Lo spettacolare intervento di recupero