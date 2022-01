Grave incidente nelle campagne tra Sabaudia e Latina, dove domenica mattina è precipitato un ultraleggero. Una persona ha perso la vita.

Il velivolo è precipitato intorno alle 13 in prossimità di un capannone agricolo all’interno di una proprietà privata. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. L’area è stata messa in sicurezza gli accertamenti sono in corso.





SEGUONO AGGIORNAMENTI