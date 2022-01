Omicidio a New York, 22enne ucciso a coltellate: aveva radici nel Sud pontino

Un improvviso dramma figlio della violenza, i cui riverberi hanno velocemente varcato i confini dell’oceano Atlantico per arrivare fino al Sud pontino: sabato negli Usa è stato ucciso un giovane italoamericano originario di Castelforte.

Si tratta di Anthony D’Onofrio, detto Tony, nato negli States ma con radici castelfortesi tramite il padre Giuseppe, persona nota in paese e che non ha mai tagliato il legame con la sua terra.





Secondo le prime ricostruzioni D’Onofrio, cocchiere col sogno di fare il pilota di aerei, è stato accoltellato nel corso di un parapiglia scoppiato a New York, tra almeno dieci clienti che stavano lasciando un locale affacciato sulla 3rd Avenue.

Una rissa, a quanto pare, che ad un certo punto ha visto il ragazzo attinto da almeno un fendente. Nonostante i soccorsi, è venuto a mancare poco dopo il ricovero presso il Langone Hospital. Con gli echi dell’omicidio subito giunti anche nella provincia di Latina.

Un giovane ricordato da chi lo ha conosciuto soprattutto per la bontà e la laboriosità, D’Onofrio, ancora in attesa di giustizia. Almeno finora, per quanto accaduto non ci sarebbe stato alcun fermo.

VIDEO – Di seguito, una toccante serie di immagini in memoria di Tony: