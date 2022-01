Covid nel Lazio: 11533 nuovi casi, 7 morti e 8997 guariti

“Oggi nel Lazio su 19.963 tamponi molecolari e 70.613 tamponi antigenici, per un totale di 90.576 tamponi, si registrano 11.533 nuovi casi positivi (-668), sono 7 i decessi (-7), 2.146 i ricoverati (+24), 204 le terapie intensive ( = ) e +8.997 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 5.620″.

Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.





“Oggi giornata triste – ha poi tenuto ad evidenziare l’assessore – per la scomparsa della piccola proveniente dalla Calabria all’ospedale Bambino Gesù (venuta a mancare ad appena due anni, ndr). I team medici non hanno avuto neanche il tempo di intervenire, la piccola è arrivata in condizioni disperate. Ci sentiamo profondamente addolorati, alla famiglia va tutto il nostro cordoglio”.

Tornando ai numeri: “Superati i 12,6 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,4 milioni di dosi booster effettuate”, sottolinea D’Amato. “Raggiunto l’obiettivo del 70% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 120mila i bambini con prima dose. Ieri sono state effettuate oltre 57mila somministrazioni di vaccino, il 48% in più del target della struttura commissariale”.

Raffronto con il 30 gennaio dello scorso anno: 261 ricoveri in meno in area medica, 78 in meno in terapia intensiva e 20 decessi in meno. “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, torna a ribadire l’assessore regionale.

* Donne in gravidanza: si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento. Tutte le info su Salutelazio.it

* Scuole: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri.

* Vaccini pediatrici: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Nel Lazio superata quota 12,5 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3,4 milioni sono dosi di richiamo pari al 70% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: sono 2.134 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.957 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.529 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 699 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 981 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.382 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.851 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 948 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.058 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 295 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 550 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.