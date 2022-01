Formia, mancata celebrazione della Giornata della Memoria: “Occasione persa”

“La Giornata della Memoria non ha trovato a Formia una adeguata e doverosa iniziativa pubblica. Al di là di un asettico post dell’ufficio stampa, la presenza dell’amministrazione è stata completamente inadeguata”. A parlare è la lista civica di opposizione ‘Guardare Oltre‘, coordinata nella massima assise cittadina da Imma Arnone.

“Certamente sono lontani in cui il Comune mandava i ragazzi delle scuole cittadine in visita nei campi di concentramento, ma il disimpegno attuale, sia pure in tempi di Covid, lascia amareggiati”, continuano dalla civica di minoranza. “Solo pochi giorni fa la cronaca ci ha raccontato di giovani che nel 2022 ancora utilizzano parole di odio e di pregiudizio come strumenti di violenza verbale e fisica contro i loro coetanei: questi episodi avrebbero dovuto essere uno stimolo per l’amministrazione nel dare vita a momenti di riflessione intergenerazionale. Un’occasione persa, senza dubbio. Che speriamo non si ripeta più”.