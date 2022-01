Covid in provincia di Latina: 1.243 contagi e 3 decessi

Covid-19 in provincia di Latina, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.243, come reso noto dalla ASL di Latina con il bollettino di oggi, sabato 29 gennaio.

La città maggiormente colpita è sempre Latina, con 313 casi, seguita da Aprilia (174), Fondi (131), Terracina (93), Formia (71), Sezze (50), Gaeta (44).





Da segnalare anche tre decessi, avvenuti ad Aprilia, Fondi e Sabaudia.

Sono 269 i guariti nelle ultime 24 ore, e 3 persone sono state ricoverate in ospedale.

Complessivamente sono state somministrate 5.196 dosi di vaccino (Adulti: 239 in prima dose, 834 per la seconda e 3752 la terza. Pediatriche: 205 in prima dose e 166 la seconda).