Terracina, la Provincia accelera: entro l’anno pronto l’auditorium del liceo “Da Vinci”

In un periodo in cui la scuola e la socializzazione sono state messe a dura prova dalla situazione pandemica è in arrivo finalmente una buona notizia per gli studenti del Liceo “Leonardo Da Vinci” di Terracina : il termine per la realizzazione del nuovo Auditorium infatti sembra essere vicino. “Appena eletta ho voluto sollecitare gli uffici della Provincia in merito allo stato dei lavori dell’Auditorium, i quali mi hanno informata che la fine dei lavori e la relativa apertura sono previste entro l’anno”.

L’iter per la costruzione dell’Auditorium prende il via nel 2020 ma come molti altri progetti ha subito dei rallentamenti dovuti a diversi fattori, e nello specifico a fattori indipendenti dalla volontà amministrativa così come spiega il consigliere Marangoni “Si sta portando a termine un progetto importante che ha subito degli stop obbligati e non prevedibili. Nel corso degli anni infatti si sono susseguite ben tre ditte: le prime due aggiudicatrici hanno purtroppo dichiarato fallimento e costretto gli uffici provinciali a riprendere in mano per la terza volta, con grande abilità e costanza, la procedura di affidamento”.