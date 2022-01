Pallavolo, in lotta per un posto nei play-off, la Top Volley sfida Verona

La Top Volley Cisterna torna in campo per il recupero della terza giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca. La sfida è con la Verona Volley.

I ragazzi di coach Fabio Soli arrivano dalla vittoria con Taranto nel 3-1 dell’ultimo turno giocato valido per l’anticipo dell’undicesima giornata. Si torna a giocare al Palasport di Cisterna dove la Top Volley incontra la Verona Volley, con la quale nella gara di andata, i pontini si sono imposti per 3-1. La Top Volley vuole continuare il momento positivo dimostrando il proprio valore tecnico anche grazie al supporto dei tifosi. La gara contro la Verona Volley è valida per la terza giornata del girone di ritorno: in classifica i pontini sono attualmente decimi in classifica con 17 punti, mentre i veneti sono dietro e occupano l’undicesima posizione con 16 punti. Sabato 29 gennaio alle 18 la Top Volley Cisterna sarà impegnata in casa contro la Verona Volley, match valido per la terza giornata di ritorno.





Aidan Zingel (Top Volley Cisterna): “Sicuramente sarà una partita interessante e difficile. Un match tra due squadre che stanno lottando per assicurarsi un posto nei playoff e a questo punto del campionato ogni punto è oro. Dobbiamo continuare con la maturità che stiamo dimostrando come squadra e dare tutto”.

I precedenti tra le due squadre sono 37 con 11 successi della formazione pontina e 26 per i veneti. Tre gli ex di turno tutti schierati con la Top Volley Cisterna: lo schiacciatore Stephen Maar che ha giocato a Verona nella stagione 2017/2018; Aidan Zingel in forza a Verona dal 2010 al 2017 e per il campionato 2020/2021 e Michele Baranowicz, con i veneti dal 2015 al 2017.

Il match verrà arbitrato da Goitre Mauro e Zavater Marco. La partita tra Top Volley Cisterna e Verona Volley verrà trasmessa in diretta su Rai Sport canale 58 del digitale terrestre e sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.



PRECEDENTI: 37 (11 successi Top Volley Cisterna, 26 successi Verona Volley)

EX:

Stephen Maar (Top Volley Cisterna) a Verona nella stagione 2017/2018

Aidan Zingel (Top Volley Cisterna) con Verona dal 2010 al 2017 e nella stagione 2020/2021

Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna) con i veneti dal 2015 al 2017.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Elia Bossi – 7 punti a 700 (Top Volley Cisterna); Petar Dirlic – 22 punti a 200 (Top Volley Cisterna); Asparuh Asparuhov – 2 punti a 400 (Verona Volley); Rok Mozic – 4 ricezioni vincenti a 100 (Verona Volley); Luca Spirito – 10 punti a 400 (Verona Volley).

In carriera tutte le competizioni: Aidan Zingel – 6 battute vincenti a 100 (Top Volley Cisterna); Stephan Maar – 8 attacchi vincenti a 1300 – 2 muri vincenti a 150 (Top Volley Cisterna); Tommaso Rinaldi – 3 attacchi vincenti a 200 (Top Volley Cisterna); Jonas Bastien Baptiste Aguenier – 10 punti a 600 (Verona Volley); Lorenzo Cortesia – 10 muri vincenti a 200 (Verona Volley); Luca Spirito – 5 muri vincenti a 200 (Verona Volley); Federico Bonami – 16 ricezioni a 1700 (Verona Volley).

I tickets saranno a disposizione su vivaticket.com e presso il botteghino del Palasport di via delle provincie a Cisterna di Latina.

ORARI BIGLIETTERIA:

Giovedì 27 e venerdì 28 dalle 16 alle 18 e sabato 29 dalle 10 alle 13 e dalle 15 ad inizio gara

Il costo è di 10 euro (a cui si aggiunge il costo di prevendita). Prezzo unitario di ingresso valido per tutti i settori, non sono applicabili sconti e riduzioni per nessuna fascia di età.