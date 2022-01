Covid nel Lazio: calano i positivi, aumentano i ricoveri

Covid: D’Amato, “Oggi nel Lazio su 20.833 tamponi molecolari e 76.241 tamponi antigenici per un totale di 97.074 tamponi, si registrano 12.663 nuovi casi positivi (-804), sono 28 i decessi ( = ), 2.134 i ricoverati (+38), 207 le terapie intensive (+4) e +10.277 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. I casi a Roma città sono a quota 6.661.

Il Lazio come preannunciato resta in zona gialla.





Domani ricorrono i due anni dai primi casi covid in Italia. La coppia di coniugi cinesi Xianming Liu e Yamin Hu, fu il primo contact tracing del Covid. Per la prima volta fu ricostruito tutto il percorso e l’albero dei contatti. Dopo alcune ore dal sopraggiungere del mezzo in bio-contenimento a via cavour furono isolati anche il resto dei turisti che stavano viaggiavando in pullman verso cassino. Dopo 48h il virus fu isolato nel laboratorio di virologia dell’istituto Spallanzani e messo a disposizione il sequenziamento della comunità scientifica internazionale. La coppia fu curata allo Spallanzani e successivamente al San Filippo Neri. nel loro messaggio di saluto ringraziarono il nostro paese che: “tanto desideravamo conoscere ma il destino ci ha impedito di fare come sognavamo. Speriamo davvero di poter avere una seconda occasione di poterlo fare in futuro. Auguriamo a tutti gli italiani di poter superare il prima possibile questo periodo difficile e di rialzare lo sguardo verso un cielo azzurro e un sole luiminoso”.

Superati i 12,5 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,4 milioni di dosi booster effettuate. raggiunto con tre giorni di anticipo l’obiettivo del 70% di copertura con dosi booster della popolazione adulta’

Ieri sono state effettuate oltre 51 mila somministrazioni di vaccino.

2 FEBBRAIO – OPEN DAY DONNE IN GRAVIDANZA: Si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento. Tutte le info su Salutelazio.it

28 GENNAIO DELLO SCORSO ANNO: 324 ricoveri in meno in area medica, 82 in meno in terapia intensiva e 15 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

SCUOLE: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri.

VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nel Lazio superata quota 12,5 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3,4 milioni sono dosi di richiamo pari al 70% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 2.473 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.708 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.480 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 563 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.208 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.330 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.901 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 806 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.148 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 278 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 669 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.