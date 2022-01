Calze e collant: è boom di vendite online

Le calze e i collant sono due must have da tenere nell’armadio, le prime sono adatte a tutti, sia uomini che donne, i secondi sono una prerogativa femminile, entrambi, però, accompagnano i propri outfit durante tutto l’anno sia d’inverno, in cui le temperature sono più rigide e c’è bisogno di un più alto grado di calore, ma anche in estate in cui spesso occorre uniformare l’incarnato o si necessita un tocco di colore che sbuca dalle calzature. Come molti altri oggetti anche calze e collant possono essere acquistati online, anzi, questo metodo è quello oggigiorno maggiormente richiesto e apprezzato dai consumatori.

Perché comprare calze e collant online





Calze e collant, attualmente, si acquistano soprattutto online su portali specializzati come, ad esempio, Calzitaly.com. Infatti, su questo sito è possibile trovare modelli adatti ad ogni esigenza che sono in grado di valorizzare qualsiasi tipologia di outfit. Acquistare online questa categoria merceologica dà moltissimi vantaggi, il primo dei quali è quello di avere una scelta molto vasta di misure, queste ultime, invece, possono essere carenti nei negozi fisici. In secondo luogo c’è la possibilità di fare shopping dallo smartphone, dal tablet o dal PC nel momento della giornata in cui si è più liberi, senza adeguarsi agli orari degli esercenti.

Ottenere il prodotto direttamente a casa propria in pochi giorni e fare il reso, qualora nell’ordine ci sia qualche accessorio che non piace, rendono questo modo acquisto davvero comodo per chi ha poco tempo o non ama la ressa che spesso di crea nei negozi. Un plus, inoltre, è costituito dai prezzi, particolarmente convenienti i quali possono anche subire ulteriori riduzioni grazie a buoni sconto momentanei, per eventi che si verificano durante l’anno, o l’iscrizione alla newsletter. Infine, scegliendo la rete ci si può imbattere in realtà totalmente italiane che vendono calze e collant di qualità certificata.

Calze e collant il passepartout per ogni look

Come accennato, calze e collant stanno bene davvero a tutti e possono essere facilmente abbinati a look differenti, l’importante è sceglierle in modo corretto. A tal proposito i parametri da considerare sono:

Pesantezza , che per i collant si esprime in denari, più questo numero è elevato più il tessuto è spesso e coprente.

, che per i collant si esprime in denari, più questo numero è elevato più il tessuto è spesso e coprente. Colore , oltre ai classici, nero, grigio e nude, esistono tinte più inusuali, come il bordeaux, il blu elettrico o il senape, fino ad arrivare a modelli fantasia con delle applicazioni.

, oltre ai classici, nero, grigio e nude, esistono tinte più inusuali, come il bordeaux, il blu elettrico o il senape, fino ad arrivare a modelli fantasia con delle applicazioni. Lunghezza, aspetto da considerare prioritariamente per le calze in quanto queste possono fermarsi alla caviglia, arrivare a mezzo polpaccio, raggiungere il ginocchio o lambire la coscia. La scelta deve essere fatta in base alle proprie abitudini o all’abbinamento che si intende fare.

In linea di massima bisognerebbe prediligere calze e collant in palette con gli abiti, ma si possono selezionare anche in contrasto, qualora le tinte siano armoniche tra loro. In questo caso evitare di immettere qualche altro accessorio eccentrico per non incorrere in dissonanze, il medesimo discorso si fa se si selezionano quelli con delle applicazioni. Per snellire e tornire la gamba selezionare modelli e colori classici, come il nero, in questo modo non si avranno problemi di abbinamento, qualsiasi accostamento si decide di fare. In ogni caso per l’acquisto è bene affidarsi a una realtà con una lunga esperienza, che metta sul mercato calze e collant di qualità con cuciture piatte e corpetti che non costringono, così vestire questo accessorio sarà un piacere e non una costrizione.