Tragico incidente sull’Appia, perde la vita un uomo

Un tragico incidente si è verificato intorno alle 22 di mercoledì sull’Appia, non lontano dall’incrocio con via Migliara 45, tra i Comuni di Latina e Sezze. Per cause ancora da accertare un uomo di 42 anni di Sezze ha perso il controllo dall’auto finendo nel canale Lungolinea. Il 42enne, di professione meccanico, ha purtroppo perso la vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Terracina, che hanno avviato i rilievi, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Latina.





Stando ad una prima ricostruzione della dinamica, l’uomo rimasto vittima del sinistro, che proveniva dalla Migliara 45 alla guida di una Audi A5, non si è fermato all’incrocio, per poi come accennato finire nel canale che costeggia l’Appia. In corso fino a notte inoltrata, i rilievi.