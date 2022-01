Open Day per donne in gravidanza o allattamento, ecco i punti vaccinali

Per tutte le donne che si trovano in fase di allattamento o in stato di gravidanza, a partire dal secondo trimestre, è disponibile una corsia preferenziale per la vaccinazione Anti Covid-19.

Tutti i giorni, infatti, dalle 8.00 alle 20.00, senza alcuna prenotazione, le gestanti potranno ricevere, a seconda delle disponibilità, una dose Pfizer o Moderna, recandosi presso i seguenti Centri Vaccinali della ASL di Latina:





– Ex Rossi Sud di Latina

– AbbVie di Aprilia

– Casa della Salute di Priverno

– OspedaleSan Giovanni di Dio di Fondi

– Ospedale Fiorini di Terracina

– Centro Itaca di Formia.

Inoltre, per rafforzare la tutela della maternità e dei nascituri, la Asl di Latina offre la possibilità a tutte le donne che si trovano in fase di allattamento o in stato di gravidanza, a partire dal secondo trimestre, di vaccinarsi liberamente nell’Open Day dedicato il 2 febbraio 2022.

Ci si potrà recare direttamente, senza necessità di prenotazione, presso il Centro Itaca di Formia e l’ Ex Rossi Sud di Latina dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

In ciascuna delle due strutture saranno somministrate rispettivamente 100 dosi di vaccino

Moderna.

Per accedere ad entrambe le iniziative è necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria e

documento (ecografia, positività Beta hCG, certificato ginecologico) che attesti lo stato della gravidanza in corso.