Bancarotta, annullato dal Riesame il maxi sequestro

A dicembre del 2021, su richiesta della Procura di Latina, Sostituto Procuratore Miliano, il Gip presso il Tribunale di Latina, il Dott. Bortone, ha decretato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma pari ad Euro 180.000,00 in relazione ad un’ipotesi d’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, a carico, tra l’altro, di due soggetti legati alla P.T. srl, Società di trasporti di Latina.

I due soggetti, dopo essere stati raggiunti dall’esecuzione di tale provvedimento, hanno tempestivamente formulato richiesta di riesame al Tribunale di Latina difesi dall’Avv. Lorenzo Magnarelli del Foro di Roma.





Ieri è stata celebrata l’udienza ed oggi il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, Presidente Valentini, a latere Villani e Trapuzzano, ha sciolto la riserva accogliendo la richiesta di annullamento del sequestro formulata dall’Avv. Magnarelli in favore dei suoi assistiti.

In particolare, lo sforzo difensivo si è orientato sull’assenza sia della fraudolenza che della fittizietà nelle operazioni commerciali contestate alla P.T. srl.

Argomento questo che, evidentemente, ha convinto il Tribunale di Latina ad annullare il provvedimento di sequestro ed a restituire agli interessati i relativi beni