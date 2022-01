Sul lungomare di Sabaudia le “tracce” del vulcano dei Colli Albani

E’ una scoperta davvero importante quella fatta sul lungomare di Sabaudia. Le violente mareggiate hanno infatti riportato in superficie le “tracce” dell’antico vulcano dei Colli Albani. Questa l’ipotesi più probabile rispetto la particolare “scogliera” emersa nelle scorse settimane ed ora nuovamente ricoperta dalla sabbia. Un fenomeno già notato più volte dai gestori di un chiosco anche in estate. Sono stati loro di fatto a scoprire le rocce e a documentarne l’esistenza. Poi sono stati raccolti dei campioni.

“Le forti mareggiate di novembre – dicembre 2021 – ha commentato il geologo Nello Ialongo – hanno messo a dura prova le spiagge e le dune della nostra costa. Le spiagge hanno subito un eccezionale abbassamento di quota come dimostrato dall’emersione di scogli, mai segnalati in precedenza, nel tratto di arenile in vicinanza del poligono di tiro. La foto è stata divulgata, ma chi si è recato sul posto il giorno successivo, per verificare l’origine dei materiali venuti alla luce, non ha trovato più nulla in quanto gli affioramenti sono stati di nuovo sommersi dalla sabbia. Molto probabilmente si tratta di strati di tufo dovuti alle emissioni del vulcano dei Colli Albani, di cui sono state trovate tracce nei versanti dei valloni che solcano il territorio tra le località di Sant’Andrea e Sacramento”. Con ogni probabilità saranno effettuati ulteriori accertamenti se la scogliera emergerà nuovamente dalla sabbia.