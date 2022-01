Rifiuti, la Giunta comunale delega ABC Latina per due bandi del PNRR

La Giunta comunale di Latina, con delibera n. 13 del 25/01/2022, ha delegato l’Azienda per i Beni Comuni ABC alla predisposizione di due proposte progettuali da finanziare nell’ambito del PNRR finalizzate al miglioramento della rete di raccolta differenziata, all’ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento-riciclo dei rifiuti urbani.

ABC risponderà, per conto del Comune di Latina, a due bandi del Ministero della Transizione Ecologica con altrettanti progetti che prevedono: la collocazione, in aree ad alta densità abitativa, di container scarrabili multi-scomparto ad apertura controllata per consentire ai cittadini lo svuotamento dei mastelli della raccolta differenziata porta a porta in una fascia oraria predefinita e secondo il calendario di raccolta; la realizzazione di una piattaforma georeferenziata e della strumentazione hardware e software necessaria per l’avvio della tariffazione puntuale; il potenziamento e ammodernamento dei Centri comunali di raccolta. Altri interventi riguardano la realizzazione di stazioni di trasferenza che oltre a ridurre i costi di trasporto aumentano la produttività del servizio, e la realizzazione di impianti automatizzati per la selezione e la valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.





“Si tratta di un passaggio estremamente importante – spiega l’Assessore al Servizio di Igiene Urbana Dario Bellini – poiché in caso di finanziamento, i due progetti, oltre a migliorare notevolmente il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, contribuiranno a strutturare ABC come punto di riferimento dell’intero territorio provinciale. Con la nostra azione vogliamo contribuire a formare quell’ambito territoriale per la gestione del ciclo dei rifiuti divenuto ormai indispensabile per le nostre comunità. Le parole chiave sono sostenibilità, ottimizzazione, valorizzazione. I bandi del PNRR hanno tempi serrati ma l’Amministrazione, in questo caso insieme all’azienda speciale ABC, dimostra ancora una volta di essere pronta ad affrontare la sfida con progettualità puntuali e di alto livello”.

Le proposte progettuali presentate dall’Azienda per i Beni Comuni di Latina nell’ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR sono state condivise dalla Giunta comunale che ha quindi delegato la propria azienda alla loro presentazione. Si tratta di interventi che puntano al miglioramento della raccolta differenziata e all’ammodernamento degli impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani, in un’ottica di economia circolare ed efficientamento energetico.

“L’Azienda si è fatta trovare pronta a recepire e utilizzare le opportunità che ci vengono date dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. – ha dichiarato il presidente di ABC, Gustavo Giorgi – Le proposte elaborate si focalizzano su una progettazione impiantistica che valorizza quello che attualmente rappresenta un costo al conferimento, il cosiddetto “rifiuto”, trasformandolo in un prodotto vero e proprio, con un suo appeal sul mercato. In questo modo, oltre al risparmio determinato dal mancato conferimento, le casse comunali avranno anche un vantaggio economico determinato dalla vendita del prodotto stesso. Un altro importante aspetto da sottolineare – continua il presidente Giorgi – è la realizzazione di un impianto fotovoltaico che affronta in maniera diretta la questione dell’aumento del costo dell’energia elettrica, voce che pesa sui bilanci aziendali. Un’operazione sana dal punto di vista ambientale, che dà un reale contributo alla transizione energetica ed ecologica del Paese. Tutti gli interventi proposti vanno a qualificare la ABC dal punto di vista ambientale traendone anche un sensibile vantaggio economico”.

Nell’ambito dei progetti per il miglioramento della raccolta differenziata, ABC propone la fornitura di container scarrabili multi-scomparto ad apertura controllata da collocare sul territorio, un sistema integrativo del nuovo Porta a Porta che consentirà alle utenze domestiche lo svuotamento dei mastelli, in fascia oraria predefinita e secondo il calendario di raccolta. Gli interventi prevedono anche la disposizione di una piattaforma georeferenziata, di modelli di “fleet management” dei mezzi, della strumentazione hardware e software necessaria per il futuro avvio della tariffazione puntuale, e della fornitura di distributori di sacchetti automatici per le utenze.

I progetti, inoltre, riguardano il potenziamento e l’ammodernamento dei tre Centri comunali di raccolta – di Via Bassianese, di via Massaro (Latina Lido) e di Chiesuola (attualmente in attesa di autorizzazione all’esercizio) – e la realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso.

Saranno realizzate anche delle stazioni di trasferenza e strutture logistiche per ridurre le distanze e i relativi costi ed emissioni, ed aumentare la produttività del servizio; e impianti automatizzati per la selezione e la valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.