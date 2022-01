Covid nel Lazio: 14987 nuovi casi, 18 decessi e 10167 guariti

“Oggi nel Lazio su 24.122 tamponi molecolari e 75.229 tamponi antigenici, per un totale di 99.351 tamponi, si registrano 14.987 nuovi casi positivi (-2.178), sono 18 i decessi (-13), 2.102 i ricoverati (+37), 205 le terapie intensive (-1) e +10.167 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a Roma città sono a quota 7.968. Il Lazio è la prima regione per somministrazione antivirale orale (Molnupiravir). I dati su base settimanale inducono a una stabilizzazione, bassa la probabilità di cambio di colore“.

A parlare è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, intervenuto a margine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.





“Oltre 12,4 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,2 milioni di dosi booster effettuate, pari al 68% della popolazione adulta”, ha aggiunto l’assessore regionale. “Sono oltre 110mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. L’obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di dosi booster, superando il 70% della popolazione adulta. Ieri sono state effettuata quasi 54mila somministrazioni di vaccino”.

* Raffronto con il 26 gennaio dello scorso anno: 442 ricoveri in meno in area medica, 78 in meno in terapia intensiva e 25 decessi in meno. “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, torna a dire D’Amato.

* Open day donne in gravidanza: si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento presso la rete dei consultori e i centri aziendali delle Asl di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Open day anche presso l’ospedale di Civitavecchia, l’ospedale dei Castelli, l’ospedale Sant’Eugenio a Roma, l’ospedale Grassi di Ostia, a Tivoli presso Palazzo Cianti e presso i centri vaccinali di Bracciano, Cerveteri e Campagnano.

* Scuole: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri.

* Vaccini pediatrici: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Nel Lazio superata quota 12,4 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3,2 milioni sono dosi di richiamo pari al 68% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: sono 2.916 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 3.445 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.607 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 834 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.209 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.596 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.380 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 1.024 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.350 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 294 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 712 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.