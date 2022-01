Beccati con 39 panetti di hashish, due arrestati dai carabinieri

Nella giornata di mercoledì ad Aprilia sono stati tratti in arresto due cittadini marocchini di 45 e 36 anni. I carabinieri della locale sezione operativa li hanno trovati in possesso di 39 panetti di hashish – per un peso complessivo di 3 chili e 852 grammi –, di un involucro contenente 11.2 grammi di cocaina e di vario materiale utilizzato per il confezionamento, vale a dire buste di cellophane, un coltello con lama sporca di “fumo” e un bilancino di precisione. A margine delle formalità di rito, i due stranieri sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il blitz che ha portato alle manette è avvenuto a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell’ambito delle strategie di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti richieste dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Lorenzo D’Aloia, e pianificate dal reparto territoriale dell’Arma di Aprilia.