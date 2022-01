Formia, il consigliere d’opposizione Di Nitto si dichiara indipendente

“Ho maturato la decisione di dichiararmi indipendente – fa sapere – per svolgere in completa autonomia il mandato di consigliere comunale nel rispetto del ruolo e delle prerogative che hanno sempre contraddistinto la mia azione amministrativa nell’esclusivo interesse della collettività e del territorio che mi onoro di rappresentare, valutando e votando caso per caso i provvedimenti che l’amministrazione sottoporrà alla mia attenzione. E’ una decisione avvenuta dopo aver compreso la complessità dei meccanismi della macchina amministrativa che ha necessità di collaborazione e condivisione di intenti, con l’obiettivo di contribuire a far uscire Formia dall’impasse di questi anni”.





Oltre a slegarsi da Formiamo il Futuro, Di Nitto ufficializza “la volontà di non proseguire nel ricorso presentato al Tar del Lazio dal candidato sindaco Amato La Mura in merito allo scorso ballottaggio del 17 e 18 ottobre”.