Comune bocciato dal Tar sul fronte delle concessioni demaniali

Sul fronte delle concessioni demaniali Comune di Terracina sconfitto al Tar dalla Petrol Gamma srl.

Nel 2020 la società si è vista negare la voltura e l’estensione della concessione demaniale marittima in via Appia, rilasciata per l’occupazione e l’utilizzazione di un’area dove gestire un impianto di distribuzione carburanti.





Il capo settore demanio marittimo dell’ente locale, nel provvedimento preso nei confronti della srl, aveva sostenuto che non poteva “dare attuazione al disposto legislativo regionale sino all’esito del giudizio di legittimità costituzionale”.

La Petrol Gamma ha quindi fatto ricorso visto che la legge regionale del 27 febbraio di due anni fa stabilisce che a partire dal successivo 30 giugno le competenze regionali sulle concessioni demaniali marittime sarebbero state devolute ai Comuni.

La Regione Lazio, nella memoria difensiva presentata al Tar di Latina, essendo anche tale ente parte in causa, ha specificato che il Comune si è rifiutato di ritirare tutta la documentazione messa a disposizione sostenendo che la legge regionale era al vaglio della Corte Costituzionale e che non aveva le risorse umane sufficienti per poter svolgere i compiti che gli erano stati assegnati con la nuova legge.

I giudici amministrativi di Latina hanno quindi considerato “evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato”, specificando che “secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato la pendenza della questione di legittimità costituzionale non consente la disapplicazione della norma sospetta”, e lo stesso provvedimento è stato annullato.