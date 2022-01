Polfer Lazio, i numeri della settimana: ben 3 arresti

3 persone arrestate, 8 persone denunciate, 16.788 persone controllate, 490 le pattuglie impegnate in stazione, e 25 le sanzioni amministrative elevate di cui 2 al Regolamento di Polizia Ferroviaria, questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana dal 17 gennaio al 23 gennaio 2022, in ambito regionale.

Nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 gennaio 2022 si è svolta l’operazione “RAIL ACTION DAY – ACTIVE SHIELD “su scala internazionale, finalizzata ad attivare contemporaneamente in tutti i paesi aderenti, controlli preventivi a viaggiatori e relativi bagagli, presenti a bordo dei convogli ferroviari, nonché all’interno delle stazioni più importanti. Sono stati conseguiti i seguenti risultati: 1 persona arrestata, 3 persone denunciate, 3.020 persone controllate, 183 le pattuglie impegnate nelle attività di controllo nelle stazioni ferroviarie, 265 treni controllati, 201 bagagli ispezionati e 94 stazioni presidiate.