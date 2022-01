Email: boom di ricerche online per la pec, ma è possibile ottenerla gratis?

Negli ultimi 12 mesi c’è stato un vero e proprio boom delle ricerche online per la PEC, la posta elettronica certificata. In particolare, secondo i dati di Google Trends, nell’ultimo anno le ricerche su internet degli utenti sono cresciute del 1.500% in merito alla PEC gratuita per privati, un trend positivo confermato dai dati ufficiali dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Si tratta di una tendenza in aumento accelerata dall’emergenza sanitaria, una situazione che ha velocizzato la digitalizzazione della PA e spinto molte aziende a dematerializzare le comunicazioni con i propri clienti. Allo stesso tempo, la PEC è uno strumento utile per aumentare la sostenibilità ambientale, diminuendo l’utilizzo della carta tramite la riduzione dell’invio di raccomandate convenzionali.





L’unico svantaggio per i privati è la necessità di sottoscrivere dei servizi a pagamento con dei costi fissi, spese facilmente ammortizzabili da aziende ed enti pubblici ma poco convenienti per gli utenti privati, in quanto spesso bisogna inviare pochi messaggi PEC durante l’anno. Eppure oggi è possibile sottoscrivere un PEC gratuita per privati, grazie a un servizio innovativo che consente di usufruire dei vantaggi della posta elettronica certificata in modo economicamente vantaggioso.

Come attivare una casella PEC gratuita

Per attivare un’email pec gratis l’unica opzione sul mercato è SuperPEC, la nuova soluzione proposta dal portale Letterasenzabusta.com. Si tratta di un servizio con tariffa Pay per Email, con il quale pagare appena l’invio dei messaggi PEC senza abbonamenti, rinnovi obbligatori, costi fissi o software da installare. Inoltre non bisogna inviare documenti per l’attivazione, bisogna appena registrarsi gratuitamente, scegliere l’indirizzo PEC e attivare senza costi il servizio di Firma Digitale cheFirma!

In questo modo è possibile realizzare lo scambio di comunicazioni ufficiali in modo conveniente, sicuro e comodo, avvalendosi di uno strumento che garantisce la validità legale di ogni messaggio inviato e ricevuto. Questa opzione consente a un privato di proteggere i propri diritti, per sfruttare i vantaggi dei servizi digitali senza esporsi a rischi e pericoli legati a un utilizzo non ottimale delle comunicazioni telematiche a distanza.

Al contrario, con una PEC gratuita per privati è possibile inviare comunicazioni ufficiali a pubbliche amministrazioni centrali e locali, aziende private e fornitori di servizi tutelandosi legalmente, per avere a disposizione una prova inconfutabile in caso di contestazioni e contenziosi legali. Una casella PEC senza costi fissi assicura inoltre una convenienza economica significativa, per non pagare nulla quando non bisogna mandare una PEC e corrispondere un piccolo costo a consumo appena quando è necessario inviare un messaggio di posta elettronica certificata.

Si tratta di una vera e propria novità sul mercato, considerando che tutti i servizi disponibili oggi prevedono la sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale e il pagamento di spese fisse a prescindere dall’utilizzo della PEC. Questa soluzione rende la posta elettronica certificata più accessibile per i privati, per cogliere le opportunità e i vantaggi legati alla digitalizzazione avanzata e realizzare comunicazioni su internet in modo sicuro e riservato.

Come funziona la posta elettronica certificata

La PEC è una specie di posta raccomandata digitalizzata, infatti vanta lo stesso valore legale delle raccomandate cartacee tradizionali. A differenza della posta elettronica ordinaria, la PEC prevede l’abbinamento della casella email alla firma digitale, uno strumento che consente di identificare il mittente del messaggio in modo univoco, evitando qualsiasi tipo di rischio di alterazione o frode informatica per garantire la validità della comunicazione telematica.

Una volta che il messaggio PEC arriva alla casella di posta elettronica certificata del destinatario il mittente ottiene una ricevuta di consegna digitale, in modo analogo rispetto a quanto avviene con la ricevuta di ritorno della raccomandata cartacea. È proprio questo documento informatico ad assicurare la validità legale della PEC, uno strumento dunque incontestabile con la possibilità di usare la ricevuta in presenza di un contenzioso legale.

Ovviamente è importante avvalersi di servizi PEC in grado di fornire elevati standard di sicurezza, per essere sempre tutelati nella gestione delle comunicazioni ufficiali e non correre alcun tipo di rischio. Inoltre è essenziale scegliere un servizio economico e adatto alle necessità di un privato, tenendo conto anche della facilità d’uso della PEC per semplificare l’invio delle comunicazioni digitali.