Sindaco Gervasi positivo al Covid: “Continuerò a lavorare da casa”

“Nella giornata odierna mi sono sottoposta ad un tampone antigenico per un abituale controllo il cui esito ha evidenziato la positività al Covid-19. Durante questa settimana non ho avuto nessun contatto in quanto mi trovavo in isolamento volontario e anche nella giornata di venerdì avevo effettuato un test per la ricerca del virus risultato negativo. Ho concluso l’iter vaccinale con la relativa dose booster da oltre un mese e al momento non ho sintomi e le mie condizioni di salute sono buone”. E’ questa la comunicazione del sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi ai cittadini.

“L’attività amministrativa – continua il sindaco – proseguirà normalmente, continuerò a lavorare da casa in stretta sinergia con la Giunta, i consiglieri e gli Uffici comunali. Colgo l’occasione per tornare ad augurare una pronta guarigione a tutti coloro che si trovano a combattere il Covid e rinnovo l’invito ad aderire alla campagna di vaccinazione”.