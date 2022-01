Il 28enne no vax deceduto e le rivelazioni dai media

Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera il giovane una volta in ospedale avrebbe inizialmente tentato di staccarsi il casco per la respirazione

Emergono ulteriori dettagli sul caso del giovane di Terracina di 28 anni, no vax convinto, deceduto a causa delle conseguenze da Covid-19 nelle scorse ore.

Situazione che arriva dopo solo un giorno da un altro fatto di cronaca grave, che aveva visto morire qualche ora prima una donna della stessa età a Roma, seppur originaria di Aprilia, appena dopo il parto.





A riportare ulteriori dettagli sul decesso del giovane di Terracina, è stato il quotidiano “Corriere della Sera”, che in un articolo oggi in edicola, parla di come il ragazzo sia giunto al Pronto Soccorso del Goretti di Latina meno di una settimana fa, ovvero domenica scorsa, già con seri problemi respiratori.

Eppure, secondo quanto spiegato dalle colonne del quotidiano, il giovane, a cui era stato apposto il casco per poter respirare meglio, aveva provato a strapparselo di dosso salvo poi farsi convincere dai sanitari ad accettare le cure.

La dirigente dell’Asl pontina Silvia Cavalli, ha spiegato come spesso i no vax arrivano in ospedale già in gravi condizioni perché tendono a negare la malattia.

E la situazione purtroppo si ripete spesso. Il decesso del giovane di Terracina è ancora più delicato poiché il padre di 55 anni, anch’egli non vaccinato, sarebbe anche lui in condizioni critiche.

L’appello dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato rimane sempre lo stesso: quello di vaccinarsi.