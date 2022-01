Da Obiettivo Comune massima attenzione sui Presidenti della Repubblica

Redatto un opuscolo per permettere a tutti di avere le competenze per seguire al meglio l'elezione del Capo di Stato

L’associazione di Cultura Politica Obiettivo Comune continua a porre la massima attenzione su quello che sarà il tema dei prossimi giorni: l’elezione del Presidente della Repubblica.

Nelle scorse settimane, sul proprio blog, l’associazione ha posto la lente d’ingrandimento sulla storia dei Presidenti della Repubblica lanciando un approfondimento con articoli ad hoc, dove si è cercato di spiegare le prerogative istituzionali della più alta carica dello Stato, ma anche le curiosità su coloro che hanno rivestito tale ruolo.





Un percorso che è passato anche dall’evento dello scorso giovedì, quando on line si è tenuto l’incontro letterario con Stefano Catone, curatore del volume “Il Presidente Mattarella, i giovani e la Costituzione” edito da People nel 2019.

IL VIDEO

In quell’occasione i giovani dell’associazione hanno voluto anche presentare l’opuscolo di 40 pagine “Signor Presidente”, che raccoglie gli articoli sui Presidenti della Repubblica e in modo semplice e schematico permette a chiunque di arrivare all’inizio dell’elezione del Capo dello Stato con le competenze necessarie per capire dinamiche e modalità.

Non solo: l’opuscolo, scaricabile al seguente link http://www.obiettivocomunefondi.com/2022/01/20/signor-presidente-opuscolo/, può essere stampato e consultato sia per essere pronti a conoscere maggioranze e prassi istituzionali, sia per non perdere le curiosità che avvolgono coloro che hanno avuto l’onore e l’onere di rappresentare l’Italia nel proprio mandato.