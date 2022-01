VIDEO – 28enne puerpera morta per Covid: le reazioni in città

Una vicenda che ha toccato nel profondo la comunità di Aprilia, quella della 28enne del posto morta all’Umberto I di Roma per complicanze legate al Covid, a pochi giorni dal parto del secondo figlio. La donna non si era vaccinata per il timore che l’inoculazione potesse arrecare danno al nascituro, che per fortuna adesso sta bene. Di seguito, un video con le reazioni di cittadini e amministratori apriliani raccolte dalle telecamere di h24notizie: